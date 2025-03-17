Заявления украинских властей о том, что Киев планирует продолжать операцию в Курской области, — дешёвая пропаганда, не выдерживающая никакой критики. Всё дело в том, что в Незалежной просто не могут принять настоящую реальность, заявил депутат Государственной думы Дмитрий Белик в беседе с Life.ru.

«Подобные заявления — это дешёвая пропаганда Киева, не выдерживающая никакой критики. Киевский режим никак не может прийти к стадии принятия, отрицая действительность и рассчитывая продемонстрировать внутренней аудитории и своим западным хозяевам то, что всё якобы идёт по плану и что у ВСУ ещё есть силы огрызаться», — указал Белик.

Но реалии на земле таковы: курская авантюра катком прошлась по всем, кто стал её участником. Запланированный триумф Киева превратился в позор и поражение. Дмитрий Белик Депутат Государственной думы

По его словам, сидящие в Киеве неонацисты напрасно решили, что смогут посредством подобных операций как-то надавить на Россию, заставить изменить позицию или сорвать процесс мирного урегулирования. Он выразил уверенность, что эта стратегия Киева, заинтересованного в продолжении конфликта, ни к чему не приведёт.

«Со своим маниакальным стремлением к эскалации киевский режим готов на любые авантюры и провокации. Однако Россия принимает самостоятельные решения, а те, кто посягнул на нашу землю и посмел творить там бесчинства, понесут заслуженное наказание за свои преступления», — заключил наш собеседник.