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17 марта, 10:29

Угроза жизни и запах нечистот: ЖК в Видном заливает канализация, жалобы жильцов игнорируют

SHOT ПРОВЕРКА: В ЖК в Видном третий раз за месяц прорвало канализацию

Жилой комплекс в подмосковном Видном раз за разом заливают нечистоты. За последний месяц из-за прорванной канализации подвалы затапливало трижды, вода поднималась почти до уровня электрощитов, а помещения заполнял отвратительный запах. О ситуации сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Вода из канализации заливает подвал в ЖК «Видный город». Видео © SHOT ПРОВЕРКА

В беседе с телеграм-каналом жильцы рассказали, что каждый раз сталкиваются с бездействием управляющей компании, никакие жалобы не помогают. В результате люди вынуждены жить в антисанитарных условиях несколько дней, пока проблема не решится. Вода в подвалах, где расположены технические помещения и кладовые, поднимается до полуметра, почти достигая электрощитов, что создаёт угрозу безопасности.

Жители жалуются, что их заявки в управляющую компанию игнорируются, а различные инстанции перебрасывают ответственность друг на друга. В связи с этим соседи рассматривают возможность обращения в прокуратуру. Особенно возмущает тот факт, что дом был сдан всего два года назад, и такие проблемы возникают в новостройке.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как жителям московского ЖК на протяжении уже четырёх лет не дают спокойно спать посетители пивнухи на первом этаже. У заведения говорящее название — «Бардак», а его гости по «доброй» традиции регулярно выходят выяснять отношения во двор по ночам и не дают людям спать.

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SHOT ПРОВЕРКА

Юрий Лысенко
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