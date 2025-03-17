Угроза жизни и запах нечистот: ЖК в Видном заливает канализация, жалобы жильцов игнорируют

Жилой комплекс в подмосковном Видном раз за разом заливают нечистоты. За последний месяц из-за прорванной канализации подвалы затапливало трижды, вода поднималась почти до уровня электрощитов, а помещения заполнял отвратительный запах. О ситуации сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Вода из канализации заливает подвал в ЖК «Видный город». Видео © SHOT ПРОВЕРКА

В беседе с телеграм-каналом жильцы рассказали, что каждый раз сталкиваются с бездействием управляющей компании, никакие жалобы не помогают. В результате люди вынуждены жить в антисанитарных условиях несколько дней, пока проблема не решится. Вода в подвалах, где расположены технические помещения и кладовые, поднимается до полуметра, почти достигая электрощитов, что создаёт угрозу безопасности.

Жители жалуются, что их заявки в управляющую компанию игнорируются, а различные инстанции перебрасывают ответственность друг на друга. В связи с этим соседи рассматривают возможность обращения в прокуратуру. Особенно возмущает тот факт, что дом был сдан всего два года назад, и такие проблемы возникают в новостройке.