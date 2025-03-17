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17 марта, 09:36

Сообщается о беспорядочных ударах украинской артиллерии по Судже

«Архангел спецназа»: ВСУ беспорядочно бьют артиллерией по Судже

Группировки Вооружённых сил Украины (ВСУ), покинувшие Суджу, продолжают осуществлять случайные артиллерийские обстрелы по райцентру. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа».

«В Судже относительно спокойно, однако наблюдается активность артиллерии, которая беспорядочно атакует город», — говорится в сообщении.

Оставшиеся силы противника покидают приграничные районы, используя лесные массивы для укрытия. Техника, оставленная ВСУ на поле боя, по возможности уничтожается украинскими военнослужащими.

Активные боевые действия продолжаются в районе Гоголевки, отмечают авторы телеграм-канала. По их данным, этот населенный пункт располагается на удобном для обороны рельефе, что делает его ключевым узлом украинской обороны.

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Ранее сообщалось, что иностранные наемники, действующие в Курской области, не дают украинским военнослужащим возможность отступить, открывая огонь по тем, кто пытается уйти в Сумскую область. В условиях безысходности многие солдаты ВСУ принимают решение сдаться в плен, где им предоставляют еду и помощь.

Обложка ©

Shutterstock/ FOTODOM/ Drop of Light

Марина Фещенко
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