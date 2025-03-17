Мирошник: МИД на связи со странами, чьих наёмников видели в Курской области

Россия проводит дипломатические переговоры с государствами, граждане которых были замечены в Курской области, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия 24».

«У нас есть делегации в ОБСЕ. Через эти делегации мы стараемся передать полученные данные правительствам этих государств для того, чтобы они отреагировали на то, что их граждане в качестве «серых гусей» выполняют функции палачей на курской территории и вдоль линии боевого соприкосновения», — отметил дипломат.