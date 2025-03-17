Мирошник: МИД на связи со странами, чьих наёмников видели в Курской области
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Россия проводит дипломатические переговоры с государствами, граждане которых были замечены в Курской области, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия 24».
«У нас есть делегации в ОБСЕ. Через эти делегации мы стараемся передать полученные данные правительствам этих государств для того, чтобы они отреагировали на то, что их граждане в качестве «серых гусей» выполняют функции палачей на курской территории и вдоль линии боевого соприкосновения», — отметил дипломат.
Мирошник подчеркнул, что информация о наемниках, собранная следственными органами и военными подразделениями, направляется в страны, которые «хотят принять меры против беспредела и наемничёства своих граждан». Некоторые государства сами обращаются к России за помощью в предоставлении такой информации, но другие, со слов дипломата, пытаются скрыть и минимизировать информацию о присутствии в рядах ВСУ своих наемников.
Ранее Life.ru писал, что в Курской области российские войска держат «в котле» десятки иностранных наёмников из заградительных отрядов, которые расстреливали солдат ВСУ за бегство с поля боя. Кроме того, сообщалось, что в окружении в Курской области оказались примерно 30 офицеров НАТО.