«По пять детей имеют»: Депутат, призвавший россиянок носить мини-юбки, ответил на критику
Депутат Руденко пожаловался на критику со стороны многодетных матерей
Депутат гордумы Тарусы от ЛДПР Евгений Руденко. Обложка © VK / Евгений Руденко
Депутат гордумы Тарусы (Калужская область) от ЛДПР Евгений Руденко, призвавший россиянок носить мини-юбки ради повышения демографии в стране, нарвался на жёсткую критику в социальных сетях. Тем не менее народный избранник не отступил от своих спорных идей.
«В каждой шутке есть доля правды. Я думаю, всем мужчинам нравится, когда девушки ходят в мини-юбках, за исключением некоторых, но это уже ихние проблемы», — отшутился Руденко в беседе с «Газетой.ru».
Он подчеркнул, что имеет право на собственное мнение, тогда как несогласные вольны критиковать его. Тем не менее, по словам депутата, коллеги поддерживают его инициативу. Также представитель ЛДПР отметил, что лично знает женщин, которые негативно отреагировали на его пост.
«Они все ходили в мини-юбках эти обиженные, сейчас по пять детей имеют. Каждая девушка, кто мне писал, я всех девушек знаю прекрасно, они ходили в мини-юбках», — заявил Руденко.
Напомним, Евгений Руденко призвал женщин носить мини-юбки в солнечные дни с целью повышения демографических показателей в России. Депутат сопроводил пост изображением стильной дамы в кожаной юбке. Однако далеко не все подписчики позитивно восприняли идею парламентария.