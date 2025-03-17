В Хабаровске мошенница притворилась беременной ради материнского капитала

В Хабаровске суд будет разбирать дело 37-летней женщины, которая притворялась беременной, чтобы получить материнский капитал. На ненастоящей дочери она сумела заработать почти миллион рублей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Согласно информации ведомства, в 2023 году неизвестное лицо по просьбе обвиняемой подало в ЗАГС Москвы ложные данные о том, что та родила дочь вне больницы. В результате россиянка получила свидетельство о рождении, этот документ она использовала в государственном учреждении Хабаровска для получения социальных выплат на новорождённую. В общей сложности ей удалось «заработать» 950 тысяч рублей. Кроме того, мошенница попыталась обналичить 232 тысячи рублей из материнского капитала, но полиция не дала ей это сделать.

«Она обвиняется по чч. 1, 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат)», — говорится в сообщении.

Россиянка признала вину и частично возместила ущерб.