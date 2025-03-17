Украина уже мертва и лишь маскируется под государство, заявили в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что Украина, по его мнению, перестала существовать как государство в традиционном понимании, и фактически уже «мертва». Сейчас она только маскируется под самостоятельную единицу, а всё управление происходит извне.

«Украины как государства в привычном понимании уже не существует. Есть террористическая организация и сатанинская секта в одном флаконе. Это новообразование пытается маскироваться под государство и управляется извне», — приводит слова Аксёнова РИА «Новости».

При этом, по словам главы полуострова, единственное, что действительно важно — пресечь угрозы и потенциальные опасности со стороны Киева в адрес России.