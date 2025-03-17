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17 марта, 10:18

Курс доллара впервые за семь месяцев упал ниже 84 рублей

Расчётный курс доллара впервые с 27 августа 2024 года опустился ниже 84 рублей

Расчётный курс доллара, служащий ориентиром для внебиржевого рынка в России, опустился ниже 84 рублей. Такие показатели можно увидеть впервые с 27 августа 2024 года, следует из данных торгов.

Согласно показателям, к 12:29 по московскому времени доллар снизился на 1,74 рубля по сравнению с предыдущим закрытием. Курс валюты на данный момент составил 83,66 рубля.

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Ранее Центральный Банк России установил официальный курс доллара США на уровне 88,38 рубля. При этом показатели евро были равны 95,44 рубля, а юаня — 12,07 рубля. Такие данные американской валюты также были продемонстрированы впервые с 1 по 3 марта, а евро — с 6 марта.

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Shutterstock / FOTODOM / Dilok Klaisataporn

Наталья Афонина
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