Курс доллара впервые за семь месяцев упал ниже 84 рублей

Расчётный курс доллара, служащий ориентиром для внебиржевого рынка в России, опустился ниже 84 рублей. Такие показатели можно увидеть впервые с 27 августа 2024 года, следует из данных торгов.

Согласно показателям, к 12:29 по московскому времени доллар снизился на 1,74 рубля по сравнению с предыдущим закрытием. Курс валюты на данный момент составил 83,66 рубля.