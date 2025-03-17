Курс доллара впервые за семь месяцев упал ниже 84 рублей
Расчётный курс доллара впервые с 27 августа 2024 года опустился ниже 84 рублей
Расчётный курс доллара, служащий ориентиром для внебиржевого рынка в России, опустился ниже 84 рублей. Такие показатели можно увидеть впервые с 27 августа 2024 года, следует из данных торгов.
Согласно показателям, к 12:29 по московскому времени доллар снизился на 1,74 рубля по сравнению с предыдущим закрытием. Курс валюты на данный момент составил 83,66 рубля.
Ранее Центральный Банк России установил официальный курс доллара США на уровне 88,38 рубля. При этом показатели евро были равны 95,44 рубля, а юаня — 12,07 рубля. Такие данные американской валюты также были продемонстрированы впервые с 1 по 3 марта, а евро — с 6 марта.
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