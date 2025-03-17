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Магнитные бури

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Регион
17 марта, 16:27

В РАН оценили вероятность мощной магнитной бури 18 марта

Член-корреспондент РАН Петрукович: 18 марта магнитной бури не ожидается

Из-за возросшей солнечной активности в течение марта жители Земли периодически ощущали магнитные бури, однако 18 марта, вопреки сообщениям некоторых СМИ, нового мощного возмущения магнитного поля не ожидается. Об этом рассказал член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

«На данный момент ничего нет. Что будет там через некоторое время — это следующий вопрос, значит, но я пока предпосылок к чему-то серьёзному не вижу», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Магнитная буря накрыла Землю 13 марта и запустила парад геоштормов. Когда наступит штиль?
Магнитная буря накрыла Землю 13 марта и запустила парад геоштормов. Когда наступит штиль?

Тем не менее ранее метеозависимых россиян предупредили о магнитной буре 17 марта. Она произойдёт с вероятностью 31%. В то же время возможность слабой геомагнитной активности оценивается в 40%. Кстати, Life.ru публиковал прогноз магнитных бурь на март 2025 года.

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Борис Эльфанд
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