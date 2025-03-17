В РАН оценили вероятность мощной магнитной бури 18 марта

Из-за возросшей солнечной активности в течение марта жители Земли периодически ощущали магнитные бури, однако 18 марта, вопреки сообщениям некоторых СМИ, нового мощного возмущения магнитного поля не ожидается. Об этом рассказал член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

«На данный момент ничего нет. Что будет там через некоторое время — это следующий вопрос, значит, но я пока предпосылок к чему-то серьёзному не вижу», — подчеркнул собеседник 360.ru.