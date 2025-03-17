Нужно включать пункт о защите УПЦ в процессе переговоров. Это входит в общее понятие денацификации, потому что то, что сейчас делает Украина, уничтожая православную церковь, по сути, является планом нацификации Украины. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Государственной думы Олег Матвейчев.

«Кстати говоря, Вэнс, вице-президент США, говорил о том, что ущемляются права церкви на Украине. То есть это находится в его поле зрения и он внимательно за этим следит, считая, что это противоречит всем базовым нормам свободы совести. Это важнейшая базовая международная норма», — добавил депутат.

Поэтому мы спокойно можем об этом говорить, и возразить им будет нечего, потому что то, что происходит там сейчас, — это, по сути, самозахват храмов и насильственный перевод людей в другую веру. Такого не было уже столетия на европейской территории. Только на Украине это периодически возникает. Депутат Государственной думы Олег Матвейчев

«Вот после 1991 года это стало происходить. Время от времени происходят захваты храмов, избиение священников, захваты исторических зданий, даже мощи святых подвергались захвату. Поэтому это важный пункт», — заключил парламентарий.