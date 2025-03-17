Восстановление справедливости: Депутат призвал включить в переговоры по Украине пункт о защите УПЦ
Депутат Иванов: Защита УПЦ должна стать одним из пунктов переговоров по Украине
Защита УПЦ должна стать одним из пунктов переговоров по Украине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rabizo Anatolii
Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов выразил серьёзную обеспокоенность продолжающимися гонениями на верующих Украинской Православной Церкви (УПЦ) и её священнослужителей.
В беседе с Life.ru он отметил, что на Украине предпринимаются целенаправленные шаги, направленные на дискриминацию и притеснение православных, что нарушает их религиозные права и свободы. Политика запретов и ограничений, навязанная властями, привела к тому, что УПЦ оказалась в критическом положении.
Любые переговоры о будущем Украины должны включать в себя пункт о полном восстановлении в правах канонической Украинской Православной Церкви Московского патриархата. Необходимо отменить все антиправославные и антицерковные законы, принятые Верховной радой и местными властями за последние годы.
Он также отметил, что ранее УПЦ вынуждали дистанцироваться от Московского патриархата, однако даже после этого её деятельность фактически запретили. Созданная при содействии бывшего президента Порошенко* автокефальная структура не только противопоставляется канонической церкви, но и прибегает к силовым захватам храмов, игнорируя традиционные церковные нормы.
По мнению Иванова, если во время переговоров по Украине не будет поднят вопрос о восстановлении прав УПЦ, это фактически узаконит насилие в отношении верующих.
«Призываю российские власти и международное сообщество обратить особое внимание на ситуацию с УПЦ и принять все возможные меры для защиты прав верующих и восстановления справедливости», — заключил он.
Ранее в Киеве на территории Киево-Печерской лавры завалился золотой крест на Церкви Всех Святых. Его пришлось спустить на землю при помощи автоколенчатого подъёмника.
* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.