Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов выразил серьёзную обеспокоенность продолжающимися гонениями на верующих Украинской Православной Церкви (УПЦ) и её священнослужителей.

В беседе с Life.ru он отметил, что на Украине предпринимаются целенаправленные шаги, направленные на дискриминацию и притеснение православных, что нарушает их религиозные права и свободы. Политика запретов и ограничений, навязанная властями, привела к тому, что УПЦ оказалась в критическом положении.

Любые переговоры о будущем Украины должны включать в себя пункт о полном восстановлении в правах канонической Украинской Православной Церкви Московского патриархата. Необходимо отменить все антиправославные и антицерковные законы, принятые Верховной радой и местными властями за последние годы. Михаил Иванов Депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения "Россия Православная"

Он также отметил, что ранее УПЦ вынуждали дистанцироваться от Московского патриархата, однако даже после этого её деятельность фактически запретили. Созданная при содействии бывшего президента Порошенко* автокефальная структура не только противопоставляется канонической церкви, но и прибегает к силовым захватам храмов, игнорируя традиционные церковные нормы.

По мнению Иванова, если во время переговоров по Украине не будет поднят вопрос о восстановлении прав УПЦ, это фактически узаконит насилие в отношении верующих.

«Призываю российские власти и международное сообщество обратить особое внимание на ситуацию с УПЦ и принять все возможные меры для защиты прав верующих и восстановления справедливости», — заключил он.

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