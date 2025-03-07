На Украине решили провести «ревизию» мощей Киево-Печерской лавры

Минкульт Украины создал комиссию по «ревизии» мощей преподобных в Киево-Печерской лавре. Как пишет издание «Страна», до 30 мая комиссия должна осуществить проверку «наличия останков святых в гробницах Ближних и Дальних пещер», а также «определить историческую и научную ценность останков святых».