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7 марта, 09:24

На Украине решили провести «ревизию» мощей Киево-Печерской лавры

Минкульт Украины создал комиссию по «ревизии» мощей преподобных в Киево-Печерской лавре. Как пишет издание «Страна», до 30 мая комиссия должна осуществить проверку «наличия останков святых в гробницах Ближних и Дальних пещер», а также «определить историческую и научную ценность останков святых».

При этом результаты проверки будут засекречены.

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А ранее Life.ru рассказывал, что 6 декабря в трапезной Киево-Печерской лавры прошёл «первый военный молитвенный завтрак» во главе с Владимиром Зеленским. Также на мероприятии присутствовали высшие офицеры ВСУ, включая главкома украинской армии Александра Сырского. Всех их рассадили за столом с едой и напитками, а экс-комик произнёс речь со сцены. В РПЦ назвали это кощунством. Но это не остановило Киев, и после в этой трапезной сняли кулинарное шоу.

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ТАСС / Zuma

Александра Вишнякова
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