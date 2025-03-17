Под Волгоградом похоронят бойца СВО, погибшего полтора года назад

В посёлке Елань Волгоградской области похоронят участника СВО, погибшего полтора года назад. Об этом сообщает местный телеграм-канал «Сердце Елани». Василий Прыймак погиб в сентябре 2023 года в возрасте 41 года спустя десять после своего дня рождения.

Прощаний с мужчиной состоится 17 марта в 11:00. Как подчеркнули в некрологе, Прыймак был настоящим патриотом своей Родины, любящим отцом и сыном, добрым другом, честным и порядочным человеком.

«Василий всегда останется для нас примером мужества и героизма, настоящим защитником Отечества», — отметили земляки бойца.

Они также выразили соболезнования родным и близким погибшего.