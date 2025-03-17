«Создавал атмосферу страха»: Появились подробности нападения психа-учёного на коллег в Антарктиде

Участник исследовательской миссии в Антарктиде совершил акт сексуального насилия в отношении коллеги, а также напал на своего начальника, угрожая ему убийством, сообщает Daily Mail. Согласно источникам, команда отправила сигнал о помощи с южноафриканской станции Sanae IV.

Инцидент произошёл в условиях полной изоляции, однако учёным предстоит оставаться на базе ещё 10 месяцев. Климатические условия там крайне суровые, транспортное сообщение отсутствует. Исследователи находятся в тысяче км от ближайшего материка, а погода делает эвакуацию практически невозможной.

Министр окружающей среды ЮАР Дион Джордж заявил о намерении лично встретиться с командой, чтобы выяснить детали происшествия. Он призвал понять ситуацию учёных, которые вынуждены находиться в ограниченном пространстве. По его словам, в таких условиях люди могут испытывать значительный стресс. Температура воздуха в районе базы опускается ниже минус 23 градусов, а сама станция расположена в удалённой ледяной пустыне. Любые передвижения за пределами станции представляют серьёзную угрозу для жизни.

История, похожая на сюжет фильма ужасов, началась с письма, пришедшего из этой базы. В нём говорится, что псих формирует на базе «атмосферу страха». Текст сообщения передал Times.

«Я все ещё глубоко беспокоюсь за свою безопасность и постоянно задаюсь вопросом, не стану ли я следующей жертвой», — говорится в письме.