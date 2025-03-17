Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 11:24

Китай поставил шах и мат G7 в споре о конфликте на Украине

Китай возмущён попытками G7 переложить на него ответственность по Украине

Китай абсолютно не согласен с заявлением стран G7, которые пытаются переложить ответственность на Пекин в вопросе украинского конфликта. КНР, в отличие от коллег из «‎Семёрки», не снабжала ни одну из сторон летальным оружием, напомнила на брифинге официальный представитель китайского МИД Мао Нин.

Она подчеркнула, что Пекин всегда считал ключом к разрешению конфликта только мирные переговоры и диалог. Китай никогда не помогал ни одной из сторон конфликта поставками оружия, а также строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, отметила дипломат.

«Китай решительно отвергает попытки G7 переложить ответственность», — резюмировала Мао Нин.

ЕС взбудоражен отказом Си Цзиньпина ехать на саммит по случаю 50-летия отношений с КНР
ЕС взбудоражен отказом Си Цзиньпина ехать на саммит по случаю 50-летия отношений с КНР

Ранее страны «Большой семёрки» опубликовали общее заявление по результатам своего заседания. Они решили несколько смягчить риторику в отношении России, но договорились сделать её более жёсткой, если речь заходит о Китае. Оказалось, что США настояли на ужесточении формулировок против Пекина.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / justit

Владимир Озеров
  • Новости
  • Китай
  • Украина
  • g7
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar