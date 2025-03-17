Китай поставил шах и мат G7 в споре о конфликте на Украине
Китай возмущён попытками G7 переложить на него ответственность по Украине
Китай абсолютно не согласен с заявлением стран G7, которые пытаются переложить ответственность на Пекин в вопросе украинского конфликта. КНР, в отличие от коллег из «Семёрки», не снабжала ни одну из сторон летальным оружием, напомнила на брифинге официальный представитель китайского МИД Мао Нин.
Она подчеркнула, что Пекин всегда считал ключом к разрешению конфликта только мирные переговоры и диалог. Китай никогда не помогал ни одной из сторон конфликта поставками оружия, а также строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, отметила дипломат.
«Китай решительно отвергает попытки G7 переложить ответственность», — резюмировала Мао Нин.
Ранее страны «Большой семёрки» опубликовали общее заявление по результатам своего заседания. Они решили несколько смягчить риторику в отношении России, но договорились сделать её более жёсткой, если речь заходит о Китае. Оказалось, что США настояли на ужесточении формулировок против Пекина.
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