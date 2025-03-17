Китай абсолютно не согласен с заявлением стран G7, которые пытаются переложить ответственность на Пекин в вопросе украинского конфликта. КНР, в отличие от коллег из «‎Семёрки», не снабжала ни одну из сторон летальным оружием, напомнила на брифинге официальный представитель китайского МИД Мао Нин.

Она подчеркнула, что Пекин всегда считал ключом к разрешению конфликта только мирные переговоры и диалог. Китай никогда не помогал ни одной из сторон конфликта поставками оружия, а также строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, отметила дипломат.

«Китай решительно отвергает попытки G7 переложить ответственность», — резюмировала Мао Нин.