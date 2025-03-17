Крымские спасатели 15 часов несли ночью по каньону обездвиженную туристку
В Крыму спасатели вынесли обездвиженную туристку из Большого каньона в окрестностях села Соколиное, операция длилась 15 часов. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Спасатели выносят женщину. Видео © Пресс-служба регионального МЧС
Девушка травмировала голову в районе села Соколиное Бахчисарайского района, из-за чего не могла самостоятельно передвигаться. Спасателям понадобилось 15 часов, чтобы дотащить пострадавшую с помощью альпинистского снаряжения в безопасное место. Сложность в том, что делать это пришлось ночью на сложном рельефном участке горно-лесной местности.
«Спасатели обездвижили пострадавшую и из-за резкого снижения температуры использовали термозащитное одеяло. Женщина была передана медикам», — сказано в публикации.
В операции по спасению путешественницы участвовали 15 специалистов ведомства.
Ранее сотрудник МЧС на глазах у детей сорвался с дерева и погиб, пытаясь снять оттуда кошку. Бригада приехала на вызов в детский сад, но простенькое задание, к сожалению, закончилось плачевно. Детей не выпускали из здания какое-то время, чтобы не травмировать им психику.
Пресс-служба регионального МЧС