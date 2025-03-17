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17 марта, 11:36

Крымские спасатели 15 часов несли ночью по каньону обездвиженную туристку

В Крыму спасатели вынесли обездвиженную туристку из Большого каньона в окрестностях села Соколиное, операция длилась 15 часов. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Спасатели выносят женщину. Видео © Пресс-служба регионального МЧС

Девушка травмировала голову в районе села Соколиное Бахчисарайского района, из-за чего не могла самостоятельно передвигаться. Спасателям понадобилось 15 часов, чтобы дотащить пострадавшую с помощью альпинистского снаряжения в безопасное место. Сложность в том, что делать это пришлось ночью на сложном рельефном участке горно-лесной местности.

«Спасатели обездвижили пострадавшую и из-за резкого снижения температуры использовали термозащитное одеяло. Женщина была передана медикам», — сказано в публикации.

В операции по спасению путешественницы участвовали 15 специалистов ведомства.

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Ранее сотрудник МЧС на глазах у детей сорвался с дерева и погиб, пытаясь снять оттуда кошку. Бригада приехала на вызов в детский сад, но простенькое задание, к сожалению, закончилось плачевно. Детей не выпускали из здания какое-то время, чтобы не травмировать им психику.

Обложка ©

Пресс-служба регионального МЧС

Владимир Озеров
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