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Регион
17 марта, 11:47

Два человека пострадали в результате прорыва трубы с кипятком в Москве

В Москве на Полярной улице прорвало трубу с кипятком. По данным SHOT, пострадала 50-летняя женщина, которая находилась на тротуаре в момент аварии. Она получила ожоги. Также поступили сведения о втором пострадавшем.

В Москве прорвало трубу с кипятком. Видео © SHOT

В окрестностях происшествия припарковано множество автомобилей, однако водители не торопятся забирать свои машины.

Ров с кипятком: На перекрёстке в Петербурге прорвало трубу с горячей водой
Ров с кипятком: На перекрёстке в Петербурге прорвало трубу с горячей водой

Ранее Life.ru сообщал, что на улице Пушкина в Нижнем Новгороде произошёл прорыв трубы с горячей водой, в результате чего три человека получили ожоги. В связи с инцидентом была инициирована доследственная проверка.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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