Два человека пострадали в результате прорыва трубы с кипятком в Москве
В Москве на Полярной улице прорвало трубу с кипятком. По данным SHOT, пострадала 50-летняя женщина, которая находилась на тротуаре в момент аварии. Она получила ожоги. Также поступили сведения о втором пострадавшем.
В Москве прорвало трубу с кипятком. Видео © SHOT
В окрестностях происшествия припарковано множество автомобилей, однако водители не торопятся забирать свои машины.
Ранее Life.ru сообщал, что на улице Пушкина в Нижнем Новгороде произошёл прорыв трубы с горячей водой, в результате чего три человека получили ожоги. В связи с инцидентом была инициирована доследственная проверка.
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