Два человека пострадали в результате прорыва трубы с кипятком в Москве

В Москве на Полярной улице прорвало трубу с кипятком. По данным SHOT, пострадала 50-летняя женщина, которая находилась на тротуаре в момент аварии. Она получила ожоги. Также поступили сведения о втором пострадавшем.

В Москве прорвало трубу с кипятком. Видео © SHOT

В окрестностях происшествия припарковано множество автомобилей, однако водители не торопятся забирать свои машины.