Китайский МИД прокомментировал отказ Си Цзиньпина ехать на саммит 50-летних связей с ЕС

Китай выразил готовность укреплять диалог и сотрудничество с Европейским Союзом на всех уровнях. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин на фоне слухов о возможном отказе председателя КНР Си Цзиньпина от участия в саммите в Брюсселе.

«Мы готовы развивать диалог и сотрудничество с ЕС во всех сферах», — приводит её слова РИА «Новости».

Мао Нин также напомнила, что в начале года Си Цзиньпин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Антониу Коштой, что стало основой для дальнейшего развития китайско-европейских отношений в этом году.

«Китайская сторона готова совместно с Европой работать над реализацией ключевых соглашений, достигнутых лидерами обеих сторон, организовать ряд мероприятий, посвященных 50-летию дипломатических отношений, а также укреплять высокоуровневые контакты и диалог, чтобы способствовать стабильному и долгосрочному развитию отношений между Китаем и ЕС», - добавила дипломат.