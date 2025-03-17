Бурый медведь Гоша из ижевского зоопарка пробудился от зимней спячки

В Удмуртской Республике проснулся главный «синоптик» — бурый медведь Гоша, который живёт в ижевском зоопарке. О пробуждении косолапого сообщает учреждение в своём Telegram-канале и приглашает посетителей на встречу с хищником.

«Ну что? Говорим «Добро». Наш синоптик — бурый медведь Гоша — проснулся! Если хотите поздороваться с ним, тогда лучшее время для этого с 9:00 — то время, когда он только вышел из своего внутреннего вольера-берлоги и вовсю активничает на свежем воздухе», — рассказали в зоопарке.