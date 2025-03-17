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17 марта, 12:53

Бурый медведь Гоша из ижевского зоопарка пробудился от зимней спячки

Бурый медведь по кличке Гоша. Обложка © Telegram / Зоопарк Удмуртии

Бурый медведь по кличке Гоша. Обложка © Telegram / Зоопарк Удмуртии

В Удмуртской Республике проснулся главный «синоптик» — бурый медведь Гоша, который живёт в ижевском зоопарке. О пробуждении косолапого сообщает учреждение в своём Telegram-канале и приглашает посетителей на встречу с хищником.

«Ну что? Говорим «Добро». Наш синоптикбурый медведь Гоша проснулся! Если хотите поздороваться с ним, тогда лучшее время для этого с 9:00 то время, когда он только вышел из своего внутреннего вольера-берлоги и вовсю активничает на свежем воздухе», — рассказали в зоопарке.

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А в Москве можно было заметить бабочек, которые проснулись в этом году намного раньше из-за ранней весны. Появление крылатых красоток означает начало активности чешуекрылых насекомых. Массовое появление бабочек ожидается чуть позже.

Наталья Афонина
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