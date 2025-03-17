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Регион
17 марта, 12:31

Путин 18 марта примет участие в съезде РСПП

18 марта Владимир Путин примет участие в ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В этом году основное внимание будет уделено вопросам взаимодействия между бизнесом и государством, а также инициативам предпринимателей, направленным на достижение национальных целей и реализацию ключевых проектов. После завершения съезда президент встретится с членами бюро РСПП для обсуждения дальнейших шагов.

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А ранее Life.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным. Встреча лидеров двух стран также запланирована на 18 марта. Глава Белого дома убеждён, что обсуждение будет способствовать улучшению отношений с Москвой.

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Life.ru

Александра Мышляева
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