Путин 18 марта примет участие в съезде РСПП

18 марта Владимир Путин примет участие в ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В этом году основное внимание будет уделено вопросам взаимодействия между бизнесом и государством, а также инициативам предпринимателей, направленным на достижение национальных целей и реализацию ключевых проектов. После завершения съезда президент встретится с членами бюро РСПП для обсуждения дальнейших шагов.