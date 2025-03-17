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Регион
17 марта, 14:16

В США торнадо «закинул» школьный автобус на крышу

Автобус оказался на крыше дома из-за бушующего в штате Алабама торнадо

Разбушевавшийся в США торнадо забросил автобус на крышу дома в Алабаме. Видео инцидента публикуют в социальных сетях.

Ураган закинул автобус на крышу дома в Алабаме. Видео © X / WeatherNation

За последние 48 часов в Штатах были зафиксированы 74 торнадо. В штате Арканзас буйствующая стихия дважды обрушивалась на некоторые города. От ураганов погибли 33 человека.

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Ранее Life.ru рассказывал, как автомобиль экс-телеведущего канала Муз-ТВ Арчи (Артура Цветкова) пострадал из-за ненастья в Московской области. Во время движения ветер сбросил ему на стекло мусор с ехавшего впереди грузовика. Сам Цветков и водитель машины не пострадали. Оказалось, что он вышел из авто за 5 минут до инцидента.

Обложка ©

X / WeatherNation

Юрий Лысенко
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