В США торнадо «закинул» школьный автобус на крышу

За последние 48 часов в Штатах были зафиксированы 74 торнадо. В штате Арканзас буйствующая стихия дважды обрушивалась на некоторые города. От ураганов погибли 33 человека.

Ранее Life.ru рассказывал, как автомобиль экс-телеведущего канала Муз-ТВ Арчи (Артура Цветкова) пострадал из-за ненастья в Московской области. Во время движения ветер сбросил ему на стекло мусор с ехавшего впереди грузовика. Сам Цветков и водитель машины не пострадали. Оказалось, что он вышел из авто за 5 минут до инцидента.