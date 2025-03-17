Партия Байдена побила антирекорд

В США партия демократов, в которой состоит бывший президент Джо Байден, стремительно теряет популярность у населения, её рейтинг обрушился до рекордно низких значений. Как сообщает телеканал CNN, сейчас только 29% опрошенных американцев поддерживают демократов, это самый низкий показатель с 1992 года.

Телеканал напомнил, что рейтинг партии был на 20% выше в 2021 году после отставки президента США Дональда Трампа. Однако согласно всё тем же опросам, у республиканцев дела не многим лучше, их поддерживают только 36% респондентов. Американцы пояснили в ходе опроса, что в обеих партиях отталкивают слишком экстремальные взгляды политиков. Но у неё выше поддержка среди своих сторонников — 79% против 63% у Демократической партии.