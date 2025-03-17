Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 19:28

«Бред сумашедшего»: Останина осадила депутата, призвавшего женщин носить мини-юбки ради демографии

Останина назвала бредом идею областного депутата о мини-юбках для демографии

Председатель комитета Государственной Думы по защите семьи Нина Останина назвала предложение депутата о том, чтобы женщины носили мини-юбки для улучшения демографической ситуации «бредом сумасшедшего». Она отметила, что после подобных высказываний со стороны региональных парламентариев стоит задуматься о необходимости нового закона об отзыве депутатов.

«Если честно, мне привычно не обсуждать законодательные инициативы, которые уже юридически оформлены, а не представляют собой бред сумасшедшего, который в голове одного отдельно взятого депутата города Тарусы... Поэтому первое, я бы рекомендовала депутатам города Таруса принимать закон об отзыве депутатов, чтобы был порядок у избирателей, понимание того, как можно отозвать депутата, который не понимает, что нужно сегодня людям», — сказала Останина в беседе с РИА «Новости».

Она отметила, что женщин сейчас волнуют совершенно иные вопросы. Например, если россиянка не замужем и решает завести ребёнка, её интересует, получит ли она поддержку от государства. Останина предложила депутатам более внимательно изучить реальную жизнь избирателей.

Госдума продлила программу маткапитала до 2030 года
Госдума продлила программу маткапитала до 2030 года

Напомним, депутат Гордумы Калужской области от ЛДПР и председатель комиссии по ЖКС Тарусы Евгений Руденко призвал женщин в солнечные дни носить мини-юбки с целью улучшения демографической ситуации в России. Однако пользователи соцсетей в комментариях под его постом идею не оценили. Они предложили депутатам тоже позволить себе немного свободы и весной выходить на улицы без брюк.

Обложка ©

Life.ru

Александра Мышляева
  • Новости
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar