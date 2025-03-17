«Бред сумашедшего»: Останина осадила депутата, призвавшего женщин носить мини-юбки ради демографии

Председатель комитета Государственной Думы по защите семьи Нина Останина назвала предложение депутата о том, чтобы женщины носили мини-юбки для улучшения демографической ситуации «бредом сумасшедшего». Она отметила, что после подобных высказываний со стороны региональных парламентариев стоит задуматься о необходимости нового закона об отзыве депутатов.

«Если честно, мне привычно не обсуждать законодательные инициативы, которые уже юридически оформлены, а не представляют собой бред сумасшедшего, который в голове одного отдельно взятого депутата города Тарусы... Поэтому первое, я бы рекомендовала депутатам города Таруса принимать закон об отзыве депутатов, чтобы был порядок у избирателей, понимание того, как можно отозвать депутата, который не понимает, что нужно сегодня людям», — сказала Останина в беседе с РИА «Новости».

Она отметила, что женщин сейчас волнуют совершенно иные вопросы. Например, если россиянка не замужем и решает завести ребёнка, её интересует, получит ли она поддержку от государства. Останина предложила депутатам более внимательно изучить реальную жизнь избирателей.