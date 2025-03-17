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17 марта, 13:41

Сгорела заживо: Туристка умерла мучительной смертью на корабле в ходе дайвинг-тура в Таиланде

Express: Британка сгорела заживо на корабле во время дайвинг-тура в Таиланде

Сгоревшая в Таиланде Александра Кларк. Обложка © Х / thetimes

Сгоревшая в Таиланде Александра Кларк. Обложка © Х / thetimes

Туристка из Британии трагически погибла во время дайвинг-экскурсии в Таиланде, когда лодка загорелась и пожар быстро охватил все каюты. О трагедии сообщает английское издание Express. Девушка в момент ЧП была в уборной комнате и не смогла самостоятельно выбраться.

Пожар на туристическом судне в Таиланде. Фото © Х / BBCBreakfast

Пожар на туристическом судне в Таиланде. Фото © Х / BBCBreakfast

26-летняя Александра Кларк давно мечтала заняться дайвингом. Она решила провести каникулы в Таиланде и 16 марта в составе группы из 12 туристов британка отправилась в дайвинг-тур. Лодка бросила якорь в девяти километрах от острова Ко Тао. Туристы начали готовиться к погружению. Александра спустилась в каюту, чтобы зайти в туалет, но это оказалось роковой ошибкой.

В этот момент гид стал заправлять сжатым воздухом баллоны для дайверов. Один из резервуаров оказался неисправен и взорвался, судно быстро охватил огонь. Отсутствие на палубе британки никто не заметил. Экипаж и начинающие дайверы смогли спастись, а тело девушки нашли позже, оно было полностью обгоревшим. Туристка не смогла самостоятельно выбраться из уборной во время ЧП.

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Татьяна Миссуми
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