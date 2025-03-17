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17 марта, 13:21

Число пострадавших после прорыва трубы с кипятком в Москве увеличилось до шести

Медицинскими бригадами скорой помощи и территориальным Центром медицины катастроф незамедлительно организовано оказание медицинской помощи на Полярной улице. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

В результате инцидента шесть человек госпитализированы в профильные стационары, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы для жизни госпитализированных нет. Медицинский персонал продолжает дежурство на месте для оперативного реагирования на обращения.

Три человека обварились в кипятке из-за коммунальной аварии в Нижнем Новгороде
Три человека обварились в кипятке из-за коммунальной аварии в Нижнем Новгороде

Напомним, что ранее Life.ru писал, что на Полярной улице в Москве прорвало трубу с кипятком. Сообщалось о двух пострадавших — одна из них 50-летняя женщин, которая шла по тротуару в момент происшествия. Её доставили в больницу с ожогами.

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Life.ru

Ольга Сливченко
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