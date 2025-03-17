Число пострадавших после прорыва трубы с кипятком в Москве увеличилось до шести
Медицинскими бригадами скорой помощи и территориальным Центром медицины катастроф незамедлительно организовано оказание медицинской помощи на Полярной улице. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
В результате инцидента шесть человек госпитализированы в профильные стационары, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы для жизни госпитализированных нет. Медицинский персонал продолжает дежурство на месте для оперативного реагирования на обращения.
Напомним, что ранее Life.ru писал, что на Полярной улице в Москве прорвало трубу с кипятком. Сообщалось о двух пострадавших — одна из них 50-летняя женщин, которая шла по тротуару в момент происшествия. Её доставили в больницу с ожогами.
Life.ru