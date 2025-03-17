Число пострадавших после прорыва трубы с кипятком в Москве увеличилось до шести

Медицинскими бригадами скорой помощи и территориальным Центром медицины катастроф незамедлительно организовано оказание медицинской помощи на Полярной улице. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

В результате инцидента шесть человек госпитализированы в профильные стационары, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы для жизни госпитализированных нет. Медицинский персонал продолжает дежурство на месте для оперативного реагирования на обращения.