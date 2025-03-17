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17 марта, 13:31

МЧС пришлось спасать рыдающего двухлетнего «‎рыцаря» из Находки с кастрюлей на голове

В Находке двухлетний мальчик надел на голову кастрюлю и больше не смог её снять

Двухлетний мальчик застрял головой в кастрюле в Приморском крае. Обложка © VK / Администрация Находки

Двухлетний мальчик застрял головой в кастрюле в Приморском крае. Обложка © VK / Администрация Находки

В городе Находка Приморского края двухлетний мальчик застрял головой в кастрюле, снять посуду с малыша смогли только спасатели. МЧС вечером 16 марта в квартиру на Шоссейной улице вызвала взволнованная мама рыдающего «рыцаря», мужчины незамедлительно отправились на помощь и занялись решением проблемы.

«Оценив ситуацию, спасатели сняли кастрюлю без использования каких-либо инструментов, с помощью жидкого мыла», рассказали в администрации города.

В результате инцидента малыш не пострадал, а мама мальчика поблагодарила спасателей за оперативную помощь. Начальник управления по делам ГО и ЧС Анатолий Гуляев признался, что спасателям порой приходится разрешать самые неожиданные и странные проблемы. Не растеряться и помочь пострадавшим помогает изучение спасательной практики, опыт, который передаётся от старослужащих молодым сотрудникам МЧС.

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Ранее Life.ru рассказал о подвиге крымских спасателей, которые 15 часов несли обездвиженную туристку из Большого каньона в окрестностях села Соколиное. Специалисты дотащили девушку с травмированной головой в безопасное место с помощью альпинистского снаряжения. Операция по спасению человека проходила ночью на сложном рельефном участке горно-лесной местности.

Наталья Афонина
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