МЧС пришлось спасать рыдающего двухлетнего «‎рыцаря» из Находки с кастрюлей на голове

В городе Находка Приморского края двухлетний мальчик застрял головой в кастрюле, снять посуду с малыша смогли только спасатели. МЧС вечером 16 марта в квартиру на Шоссейной улице вызвала взволнованная мама рыдающего «рыцаря», мужчины незамедлительно отправились на помощь и занялись решением проблемы.

«Оценив ситуацию, спасатели сняли кастрюлю без использования каких-либо инструментов, с помощью жидкого мыла», — рассказали в администрации города.

В результате инцидента малыш не пострадал, а мама мальчика поблагодарила спасателей за оперативную помощь. Начальник управления по делам ГО и ЧС Анатолий Гуляев признался, что спасателям порой приходится разрешать самые неожиданные и странные проблемы. Не растеряться и помочь пострадавшим помогает изучение спасательной практики, опыт, который передаётся от старослужащих молодым сотрудникам МЧС.