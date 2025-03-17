МЧС пришлось спасать рыдающего двухлетнего «рыцаря» из Находки с кастрюлей на голове
В Находке двухлетний мальчик надел на голову кастрюлю и больше не смог её снять
Двухлетний мальчик застрял головой в кастрюле в Приморском крае. Обложка © VK / Администрация Находки
В городе Находка Приморского края двухлетний мальчик застрял головой в кастрюле, снять посуду с малыша смогли только спасатели. МЧС вечером 16 марта в квартиру на Шоссейной улице вызвала взволнованная мама рыдающего «рыцаря», мужчины незамедлительно отправились на помощь и занялись решением проблемы.
«Оценив ситуацию, спасатели сняли кастрюлю без использования каких-либо инструментов, с помощью жидкого мыла», — рассказали в администрации города.
В результате инцидента малыш не пострадал, а мама мальчика поблагодарила спасателей за оперативную помощь. Начальник управления по делам ГО и ЧС Анатолий Гуляев признался, что спасателям порой приходится разрешать самые неожиданные и странные проблемы. Не растеряться и помочь пострадавшим помогает изучение спасательной практики, опыт, который передаётся от старослужащих молодым сотрудникам МЧС.
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