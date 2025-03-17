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Регион
17 марта, 16:39

«Святая обязанность»: Воробьёв призвал власти активнее реагировать на обращения граждан

Воробьёв призвал власти реагировать на каждое обращение жителей Подмосковья

Андрей Воробьёв. Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE

Андрей Воробьёв. Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв призвал власти реагировать на каждое обращение местных жителей, уделяя постоянное внимание развитию коммуникации с гражданами через разные каналы связи. Глава региона подчеркнул, что жители регулярно оставляют запросы, в том числе коллективные, ожидая реакции профильных служб.

Воробьёв также отметил, что коллективные обращения показывают вовлечённость граждан в важнейшие вопросы региона и их готовность разделять общие проблемы. Обращения жителей Подмосковья, по словам губернатора, могут быть связаны со сферами ЖКХ, строительства и другими.

«Ключевое, о чём я хотел бы сказать, подчеркнуть — на каждое общественное обращение должен быть разговор. Сам факт разговора, разбор проблемы — это наша святая обязанность», — цитирует Воробьёва 360.ru.

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Ранее Воробьёв рассказал, что иностранный бизнес не убоялся санкций и остался в Подмосковье. Глава региона подчеркнул, что большинство из 200 зарубежных компаний сохранили работу в области.

Борис Эльфанд
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