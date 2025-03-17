Путин повысил до генерал-майора легенду спецназа «Витязь»

Белоглазов был назначен начальником Саратовского военного института Росгвардии в 2024 году, а до этого он был командиром 604-го Краснознамённого центра специального назначения «Витязь». Именно под руководством Белоглазова отряды росгвардейцев с первых дней СВО добивались значительных успехов на самых опасных участках фронта.