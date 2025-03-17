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17 марта, 13:39

Путин повысил до генерал-майора легенду спецназа «Витязь»

Путин удостоил звания генерал-майора Героя России Белоглазова

Александр Белоглазов. Обложка © Telegram / Росгвардия

Александр Белоглазов. Обложка © Telegram / Росгвардия

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому присваивается звание генерал-майора Герою России, легенде спецназа «Витязь» Александру Белоглазову. Соответствующий документ появился на портале нормативно-правовых актов.

«Присвоить воинские звания: генерал-майора... Белоглазову Александру Михайловичу», — сказано в тексте.

Белоглазов был назначен начальником Саратовского военного института Росгвардии в 2024 году, а до этого он был командиром 604-го Краснознамённого центра специального назначения «Витязь». Именно под руководством Белоглазова отряды росгвардейцев с первых дней СВО добивались значительных успехов на самых опасных участках фронта.

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил высшее звание Чеченской Республики — «Герой Чеченской Республики» восьмерым бойцам СВО. Награждение солдат провёл командир спецназа «АХМАТ» заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апти Алаудинов.

Татьяна Миссуми
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