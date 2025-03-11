Якутскому воину из видео смертельной схватки с ВСУшником подарили землю и квартиру
Якутскому воину-герою, победившему в рукопашной бойца ВСУ, подарили квартиру
Андрей Григорьев. Обложка © Официальный информационный Портал Республики Саха (Якутия)
В Якутии Герой России Андрей Григорьев с позывным Тута был награждён сертификатами на земельный участок и квартиру за подвиг в зоне спецоперации – боец схлестнулся в рукопашной схватке с украинским солдатом и смог одолеть его, несмотря на свои ранения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нюрбинского района Якутии, откуда военнослужащий родом.
Награждение Андрея Григорьева. Видео © Telegram / Yakutsk News. Мир глазами якутян
«Глава [Нюрбинского] района Алексей Иннокентьев <...> от имени всех нюрбинцев поздравил Андрея Николаевича [Григорьева] с присвоением ему высокого звания Героя России», — говорится в заявлении.
Военнослужащий в ответ подарил главе Нюрбинского района якутский нож. По его словам, именно такое орудие помогло ему выжить в смертельном бою с солдатом ВСУ.
Напомним, осенью 2024 года в районе Трудового в ДНР произошла рукопашная схватка между Андреем Григорьевым и украинским солдатом. Камера бойца ВСУ запечатлела детали боя. После поражения украинский военный назвал Григорьева лучшим противником. За эту схватку в начале 2025 года президент России Владимир Путин присвоил военному ВС РФ звание Героя России и вручил медаль «Золотая Звезда». Воин уверен, что обязан жизнью ножу, который был изготовлен в родных краях. Тута признался, что не смог досмотреть видео боя и даже не подозревал о съёмке.