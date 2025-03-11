Якутскому воину из видео смертельной схватки с ВСУшником подарили землю и квартиру

В Якутии Герой России Андрей Григорьев с позывным Тута был награждён сертификатами на земельный участок и квартиру за подвиг в зоне спецоперации – боец схлестнулся в рукопашной схватке с украинским солдатом и смог одолеть его, несмотря на свои ранения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нюрбинского района Якутии, откуда военнослужащий родом.