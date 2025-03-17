«‎Всем выговор!» Сальдо внезапно пришёл с проверкой к министрам и узнал о массовых прогулах

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сделал выговор министрам и главам региональных ведомств, которых он не нашёл сегодня в 9:00 утра на рабочем месте. О результатах внезапной проверки руководитель региона сообщил у себя в телеграм-канале.

Сальдо напомнил, что Херсонщина находится посреди зоны боевых действий, а это требует от сотрудников двукратной отдачи и ответственности. Дисциплина, подчеркнул он, должна исходить сверху. Руководитель обязан подавать хороший пример подчинённому.

«Всем им объявляю выговор! Это не просто требование, а наша незыблемая норма жизни и стандарт служебной деятельности. Каждый, кто занимает руководящую должность, несёт повышенную ответственность не только перед вышестоящим начальством, но и перед своими коллегами, перед жителями, которые рассчитывают на эффективную работу власти», — написал губернатор.

Руководитель области добавил, что в следующий раз с теми, на кого не подействует это предупреждение, «разговор будет коротким».