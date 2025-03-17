Хотел побить рекорд: Присевший 2000 раз россиянин оказался поклонником Давидыча

Фанат блогера Эрика Давидыча (Китуашвили) решил побить его рекорд по количеству приседаний и в результате попал в больницу, сообщает Mash. По итогам челленджа, парень из Владивастока присел 2000 раз, получил за это 20 тысяч рублей и серьёзные проблемы с почками.

Никита из Владивостока присел 2000 раз за вечер. Видео © Mash

Всё произошло ещё 26 января. 21-летний Никита поспорил с друзьями, что сможет превзойти рекорд автоблогера, который составляет 1251 приседание за раз. Юноша начал приседать с 6 вечера и продолжал до 3 ночи, а на утро не смог встать с кровати. В течение трёх дней он пытался вести обычный образ жизни и даже ходил на работу, пока не заметил, что его моча стала коричневой.

После этого спортсмен-любитель обратился в больницу, где медики выяснили, что все его анализы превышают норму, особенно уровень креатинина. Врачи госпитализировали парня для лечения печени и почек. Окончательный диагноз так и не был установлен — местные лекари не сталкивались с подобными случаями и не знают, как такое лечить. После того вечера Никита потерял 7 килограммов.

Давидыч, рекорд которого побил Никита, кстати, отреагировал на инцидент. Он записал слова поддержки: пожелал своему фанату здоровья, добавив, что такими вещами должны заниматься профессиональные спортсмены.

Слова поддержки от Давидыча. Видео © Mash