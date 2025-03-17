Испания хлопнула дверью перед носом 65 «оппозиционеров» из России

Испания отклоняет запросы на предоставление вида на жительство (ВНЖ) 65 граждан России, которые прибыли в страну по гуманитарным визам. Их в Мадриде относят к числу «оппозиционеров», а граждане РФ, в свою очередь, заявляют о невыполнении испанскими властями данных ранее обещаний. Об этом сообщает издание El País.

По словам самих российских «журналистов, правозащитников и активистов», испанские дипломаты обнадёживали перспективой быстрого получения вида на жительство. Однако, как сообщает МИД Испании, никаких договорённостей не было, и единственным вариантом для этих лиц является подача официального запроса на убежище.

Миграционные службы королевства уже начали отказывать в выдаче ВНЖ по гуманитарным основаниям, считая недостаточными доказательства угрозы безопасности при возвращении в Россию.