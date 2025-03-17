Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 13:46

Испания хлопнула дверью перед носом 65 «оппозиционеров» из России

El País: Испания отказала в виде на жительство 65 оппозиционерам из России

Испания отклоняет запросы на предоставление вида на жительство (ВНЖ) 65 граждан России, которые прибыли в страну по гуманитарным визам. Их в Мадриде относят к числу «оппозиционеров», а граждане РФ, в свою очередь, заявляют о невыполнении испанскими властями данных ранее обещаний. Об этом сообщает издание El País.

По словам самих российских «журналистов, правозащитников и активистов», испанские дипломаты обнадёживали перспективой быстрого получения вида на жительство. Однако, как сообщает МИД Испании, никаких договорённостей не было, и единственным вариантом для этих лиц является подача официального запроса на убежище.

Миграционные службы королевства уже начали отказывать в выдаче ВНЖ по гуманитарным основаниям, считая недостаточными доказательства угрозы безопасности при возвращении в Россию.

В Испании призвали Европу самостоятельно устраивать свою оборону
В Испании призвали Европу самостоятельно устраивать свою оборону

Ранее стало известно, что полиция Испании при содействии Европола задержала 14 человек и положила конец преступной сети, которая занималась отмыванием денег для международных криминальных группировок.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Leonid Andronov

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Испания
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar