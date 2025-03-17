Украинские военнослужащие называют отступление из курского приграничья коллапсом и катастрофой. Об этом пишет BBC.

9 марта один из военнослужащих ВСУ сообщил изданию, что находится в Судже. По его словам, в украинских войсках царит паника: они пытаются отступать колоннами, но часть техники уничтожается российскими БПЛА. Он отметил, что атака российских войск на трассу Суджа — Сумы, которая является ключевой для материального обеспечения ВСУ, была предсказуемой, но украинское командование оказалось к этому не готово.

Другие военные подтвердили, что российским войскам удалось уничтожить десятки единиц украинской техники. Антон, служивший в штабе командования Курского фронта, назвал ситуацию «катастрофической». Ему удалось покинуть Суджу пешком, но ночью он несколько раз едва избежал гибели из-за атак российских беспилотников. Он также заявил, что Курское направление «себя исчерпало». Ещё один военный, Дмитрий, рассказал, что с момента первого перехода на территорию России в августе погибли тысячи украинских военнослужащих. Он также охарактеризовал ситуацию ВСУ как катастрофическую.