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17 марта, 14:02

Это был «фильм ужасов»: Бойцы ВСУ поведали о попытках бегства из Курской области

BBC: Военные ВСУ называют отступление из Курской области настоящей катастрофой

Украинские военнослужащие называют отступление из курского приграничья коллапсом и катастрофой. Об этом пишет BBC.

9 марта один из военнослужащих ВСУ сообщил изданию, что находится в Судже. По его словам, в украинских войсках царит паника: они пытаются отступать колоннами, но часть техники уничтожается российскими БПЛА. Он отметил, что атака российских войск на трассу Суджа — Сумы, которая является ключевой для материального обеспечения ВСУ, была предсказуемой, но украинское командование оказалось к этому не готово.

Другие военные подтвердили, что российским войскам удалось уничтожить десятки единиц украинской техники. Антон, служивший в штабе командования Курского фронта, назвал ситуацию «катастрофической». Ему удалось покинуть Суджу пешком, но ночью он несколько раз едва избежал гибели из-за атак российских беспилотников. Он также заявил, что Курское направление «себя исчерпало». Ещё один военный, Дмитрий, рассказал, что с момента первого перехода на территорию России в августе погибли тысячи украинских военнослужащих. Он также охарактеризовал ситуацию ВСУ как катастрофическую.

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Ранее украинский журналист Юрий Бутусов признал, что отступление из курского приграничья даётся ВСУ огромной ценой. Многие военнослужащие пропали без вести, десятки были захвачены в плен, а потери от атак российской армии тяжелейшие.

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Shutterstock / FOTODOM / Shurubura

Юрий Лысенко
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