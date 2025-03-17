Это был «фильм ужасов»: Бойцы ВСУ поведали о попытках бегства из Курской области
BBC: Военные ВСУ называют отступление из Курской области настоящей катастрофой
Украинские военнослужащие называют отступление из курского приграничья коллапсом и катастрофой. Об этом пишет BBC.
9 марта один из военнослужащих ВСУ сообщил изданию, что находится в Судже. По его словам, в украинских войсках царит паника: они пытаются отступать колоннами, но часть техники уничтожается российскими БПЛА. Он отметил, что атака российских войск на трассу Суджа — Сумы, которая является ключевой для материального обеспечения ВСУ, была предсказуемой, но украинское командование оказалось к этому не готово.
Другие военные подтвердили, что российским войскам удалось уничтожить десятки единиц украинской техники. Антон, служивший в штабе командования Курского фронта, назвал ситуацию «катастрофической». Ему удалось покинуть Суджу пешком, но ночью он несколько раз едва избежал гибели из-за атак российских беспилотников. Он также заявил, что Курское направление «себя исчерпало». Ещё один военный, Дмитрий, рассказал, что с момента первого перехода на территорию России в августе погибли тысячи украинских военнослужащих. Он также охарактеризовал ситуацию ВСУ как катастрофическую.
Ранее украинский журналист Юрий Бутусов признал, что отступление из курского приграничья даётся ВСУ огромной ценой. Многие военнослужащие пропали без вести, десятки были захвачены в плен, а потери от атак российской армии тяжелейшие.
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