Путин первый! Составлен топ самых сильных лидеров Европы
Опрос: Жители Молдавии считают Путина самым сильным лидером Европы
В Молдавии провели опрос о самом сильном политике Европейского континента, тройку лидеров возглавил президент России Владимир Путин. Результаты исследования обнародовала общественная гражданская платформа «За честные выборы» («Pentru Alegeri Cinstite»).
Топ самых сильных лидеров Европы. Фото © Pentru Alegeri Cinstite
Опрашивалась граждане, проживающие в Кишинёве, Бельцах, Комрате и Новых Аненах, всего 4288 человек поучаствовали в эксперименте. Молдаванам задавался один вопрос: «Кто из политиков смог бы вывести страну из политического кризиса?» Как оказалось, 32% респондентов выбрали Путина, 12% проголосовали за главу Белоруссии Александра Лукашенко. Третье место разделили президент Франции Эмманюэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский.
В хвосте топа оказались бывший канцлер Германии Олаф Шольц, экс-премьер Британии Борис Джонсон, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер Италии Джорджа Мелони. Соцопрос проводился 15-16 марта.
Ранее Life.ru писал, что за последнюю неделю уровень доверия к президенту РФ Владимиру Путину возрос в нашей стране до 83%. Столько же опрошенных граждан заявили, что он хорошо справляется со своей работой.
Life.ru