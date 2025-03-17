Путин первый! Составлен топ самых сильных лидеров Европы

В Молдавии провели опрос о самом сильном политике Европейского континента, тройку лидеров возглавил президент России Владимир Путин. Результаты исследования обнародовала общественная гражданская платформа «За честные выборы» («Pentru Alegeri Cinstite»).

Топ самых сильных лидеров Европы. Фото © Pentru Alegeri Cinstite

Опрашивалась граждане, проживающие в Кишинёве, Бельцах, Комрате и Новых Аненах, всего 4288 человек поучаствовали в эксперименте. Молдаванам задавался один вопрос: «Кто из политиков смог бы вывести страну из политического кризиса?» Как оказалось, 32% респондентов выбрали Путина, 12% проголосовали за главу Белоруссии Александра Лукашенко. Третье место разделили президент Франции Эмманюэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский.

В хвосте топа оказались бывший канцлер Германии Олаф Шольц, экс-премьер Британии Борис Джонсон, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер Италии Джорджа Мелони. Соцопрос проводился 15-16 марта.