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17 марта, 14:08

Путин первый! Составлен топ самых сильных лидеров Европы

Опрос: Жители Молдавии считают Путина самым сильным лидером Европы

В Молдавии провели опрос о самом сильном политике Европейского континента, тройку лидеров возглавил президент России Владимир Путин. Результаты исследования обнародовала общественная гражданская платформа «За честные выборы» («Pentru Alegeri Cinstite»).

Топ самых сильных лидеров Европы. Фото © Pentru Alegeri Cinstite

Топ самых сильных лидеров Европы. Фото © Pentru Alegeri Cinstite

Опрашивалась граждане, проживающие в Кишинёве, Бельцах, Комрате и Новых Аненах, всего 4288 человек поучаствовали в эксперименте. Молдаванам задавался один вопрос: «Кто из политиков смог бы вывести страну из политического кризиса?» Как оказалось, 32% респондентов выбрали Путина, 12% проголосовали за главу Белоруссии Александра Лукашенко. Третье место разделили президент Франции Эмманюэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский.

В хвосте топа оказались бывший канцлер Германии Олаф Шольц, экс-премьер Британии Борис Джонсон, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер Италии Джорджа Мелони. Соцопрос проводился 15-16 марта.

Захарова жёстко ответила кишинёвскому министру, пожалевшей, что Красная Армия освободила Молдавию
Захарова жёстко ответила кишинёвскому министру, пожалевшей, что Красная Армия освободила Молдавию

Ранее Life.ru писал, что за последнюю неделю уровень доверия к президенту РФ Владимиру Путину возрос в нашей стране до 83%. Столько же опрошенных граждан заявили, что он хорошо справляется со своей работой.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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