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17 марта, 14:17

Таиланд может отменить 60-дневный безвиз для россиян

Bangkok Post: Таиланд отменит безвизовый въезд для граждан РФ и Китая

Власти Таиланда рассматривают вариант отмены 60-дневного безвизового режима для граждан 93 стран, включая Россию и Китай. Соответствующая информация поступила от Министерства туризма и спорта страны, сообщает Bangkok Post.

«Безвизовой въезд для иностранных граждан будет сокращен с 60 до 30 дней, так как заинтересованные государственные органы приняли общее принципиальное решение о таком сокращении в целях предотвращения использования безвизового въезда иностранцами для ведения нелегального бизнеса, заявило Министерство туризма и спорта Таиланда», — говорится в релизе.

При этом в начале марта МИД Таиланда Никондет Пхалангкун сделал заявление о том, что текущие правила безвизового въезда для иностранцев останутся без изменений.

60-дневный безвизовый въезд в Таиланд все чаще подвергается критике, особенно со стороны туристического и гостиничного секторов. Представители этих отраслей указывают на то, что такая политика способствует росту нелегальной трудовой миграции, создает лазейки для незаконной предпринимательской деятельности иностранцев и облегчает работу мошеннических колл-центров в приграничных зонах.

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Ранее стало известно, что Россия и Китай начали делать первые шаги в решении вопроса отмены визового режима. Пекин и Москва хотят сделать поездки удобнее для граждан обеих стран и увеличить турпоток.

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Shutterstock / FOTODOM / Stock Foto.Touch

Ольга Сливченко
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