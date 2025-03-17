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17 марта, 14:04

Более двадцати новых смартфонов обнаружили в мусорке в центре Москвы

В центре Москвы на Триумфальной площади была обнаружена необычная находка: более 20 новых смартфонов, выброшенных в мусорный контейнер. По данным SHOT, их обнаружила девушка, ожидавшая автобуса на остановке.

Найденные в Москве смартфоны. Фото © SHOT

Найденные в Москве смартфоны. Фото © SHOT

Среди телефонов были модели Samsung и другие бренды, но, как отметила очевидица, айфонов среди них не было. Девушка, не поверив своим глазам, сразу вызвала экстренные службы. Никаких странных проводов к смартфонам подключено не было. Предварительная версия: гаджеты краденые, а их «владелец» решил избавиться от них таким образом. Также не исключено, что это муляжи. Сейчас смартфоны находятся на проверке, и правоохранительные органы выясняют их происхождение.

Две загадочные радиостанции обнаружили у детской площадки в Москве
Две загадочные радиостанции обнаружили у детской площадки в Москве

Ранее Life.ru рассказывал о необычном инциденте в белорусских Барановичах. Там работник клинингового сервиса нашёл в подушке у одной из клиенток свыше 4000 долларов. В отличие от большинства таких историй, герой этой новости оказался порядочным человеком и вернул все деньги их хозяйке.

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Шедеврум / Life.ru

Юрий Лысенко
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