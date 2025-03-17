Более двадцати новых смартфонов обнаружили в мусорке в центре Москвы

В центре Москвы на Триумфальной площади была обнаружена необычная находка: более 20 новых смартфонов, выброшенных в мусорный контейнер. По данным SHOT , их обнаружила девушка, ожидавшая автобуса на остановке.

Среди телефонов были модели Samsung и другие бренды, но, как отметила очевидица, айфонов среди них не было. Девушка, не поверив своим глазам, сразу вызвала экстренные службы. Никаких странных проводов к смартфонам подключено не было. Предварительная версия: гаджеты краденые, а их «владелец» решил избавиться от них таким образом. Также не исключено, что это муляжи. Сейчас смартфоны находятся на проверке, и правоохранительные органы выясняют их происхождение.