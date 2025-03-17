«Почувствуют защиту»: В Совфеде заявили о решении судьбы УПЦ в ходе переговоров с США

Вопрос судьбы УПЦ будет определяться повесткой дня, которую сформируют переговоры президентов России и США. Об этом в беседе с Life.ru заявил сенатор, член Совета Федерации Владимир Джабаров.

«В принципе, вот это предложение депутата, коллеги, о внесении пункта, подразумевающего защиту УПЦ, мне нравится. Потому что то, что творили в последние годы с Украинской православной церковью, Московского патриархата на Украине, это, конечно, чувствуется как сатанистские деяния: захваты храмов, аресты, преследования православных священников», — сказал сенатор.

Я думаю, что, если эти вопросы будут рассматриваться, это было бы неплохо. Православные люди почувствовали бы какую-то защиту от матери – Церкви России. Сенатор, член Совета Федерации Владимир Джабаров