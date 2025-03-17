«Почувствуют защиту»: В Совфеде заявили о решении судьбы УПЦ в ходе переговоров с США
Сенатор Джабаров: Судьба УПЦ определится повесткой, сформированной РФ и США
Вопрос судьбы УПЦ будет определяться повесткой дня, которую сформируют переговоры президентов России и США. Об этом в беседе с Life.ru заявил сенатор, член Совета Федерации Владимир Джабаров.
«В принципе, вот это предложение депутата, коллеги, о внесении пункта, подразумевающего защиту УПЦ, мне нравится. Потому что то, что творили в последние годы с Украинской православной церковью, Московского патриархата на Украине, это, конечно, чувствуется как сатанистские деяния: захваты храмов, аресты, преследования православных священников», — сказал сенатор.
Я думаю, что, если эти вопросы будут рассматриваться, это было бы неплохо. Православные люди почувствовали бы какую-то защиту от матери – Церкви России.
Сенатор, член Совета Федерации Владимир Джабаров
Ранее депутат Брянской областной думы и глава общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов выразил тревогу по поводу продолжающихся гонений на верующих УПЦ и её священнослужителей. Он подчеркнул, что, если в ходе переговоров по Украине не будет поднят вопрос о восстановлении прав церкви, это фактически даст легитимность насилию против верующих.
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