Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 14:52

«Почувствуют защиту»: В Совфеде заявили о решении судьбы УПЦ в ходе переговоров с США

Сенатор Джабаров: Судьба УПЦ определится повесткой, сформированной РФ и США

Вопрос судьбы УПЦ будет определяться повесткой дня, которую сформируют переговоры президентов России и США. Об этом в беседе с Life.ru заявил сенатор, член Совета Федерации Владимир Джабаров.

«В принципе, вот это предложение депутата, коллеги, о внесении пункта, подразумевающего защиту УПЦ, мне нравится. Потому что то, что творили в последние годы с Украинской православной церковью, Московского патриархата на Украине, это, конечно, чувствуется как сатанистские деяния: захваты храмов, аресты, преследования православных священников», — сказал сенатор.

quote

Я думаю, что, если эти вопросы будут рассматриваться, это было бы неплохо. Православные люди почувствовали бы какую-то защиту от матери – Церкви России.

Сенатор, член Совета Федерации Владимир Джабаров

«Возразить им будет нечего»: В ГД объяснили Life.ru важность пункта защиты УПЦ в переговорах
«Возразить им будет нечего»: В ГД объяснили Life.ru важность пункта защиты УПЦ в переговорах

Ранее депутат Брянской областной думы и глава общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов выразил тревогу по поводу продолжающихся гонений на верующих УПЦ и её священнослужителей. Он подчеркнул, что, если в ходе переговоров по Украине не будет поднят вопрос о восстановлении прав церкви, это фактически даст легитимность насилию против верующих.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kalman

Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Украина
  • Совет Федерации
  • Комментарии Лайфу
  • упц
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar