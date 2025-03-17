Отправка ВСУ за границы Украины, которую позволяет новый закон, подписанный Владимиром Зеленским, приведёт к новой эскалации в тех регионах, где находятся подразделения Армии России, а в первую очередь — в Приднестровье. Об этом заявил редактор журнала «Национальная оборона» и военный аналитик Игорь Коротченко.

«В первую очередь это надо рассматривать как возможность Зеленского готовить масштабную вооружённую провокацию против российского миротворческого контингента в Приднестровье», — объяснил он в беседе с NEWS.ru.

Эксперт, комментируя ситуацию, заявил, что Киев, действуя в рамках договорённостей с режимом президента Майи Санду в Молдавии, может преследовать цель спровоцировать масштабный вооружённый конфликт и усилить напряжённость в регионе. Это происходит на фоне планов администрации главы Штатов Дональда Трампа добиться долгосрочного мира на территории Украины.

Коротченко также обратил внимание на скрытые цели таких действий со стороны Киева. По его словам, украинское руководство может стремиться расширить зону нестабильности за пределы Европы, включая другие континенты. Аналитик не исключил возможность переброски украинских подразделений, например, в Африку для дестабилизации обстановки особенно в регионах, где присутствуют российские интересы.