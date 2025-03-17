Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 15:00

В Госдуме отвергли «красные линии» Киева на переговорах: Это и было причиной начала СВО

Депутат ГД Чепа отверг «красные линии» Киева, они противоречат целям СВО

Мирные переговоры с учётом трёх «красных линий» от Киева невозможны, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Парламентарий пояснил, что требования украинских властей прямым образом связаны с причинами начала СВО.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что перечислил «красные линии» Киева. В их числе признание территориальных потерь, документальное закрепление отказа от вступления в НАТО, ограничение на численность армии.

«Всё то, что требует Украина, и явилось причиной этого конфликта. Если их не решить, то мирного соглашения не будет», — приводит слова депутата «Лента.ру».

По словам депутата, долгие годы Киев строил свою политику на основании будущего вступления в ЕС и НАТО.

Уолтц: Украине придётся отдать территории взамен на гарантии безопасности
Уолтц: Украине придётся отдать территории взамен на гарантии безопасности

Россия намерена получить гарантии безопасности от США и НАТО в соглашении по Украине, заявил ранее глава МИД РФ Александр Грушко. Речь идёт, в том числе о нейтральном статусе Украины. Грушко также напомнил, что в 2021 году, перед началом специальной военной операции, Москва предложила США и НАТО свои варианты по гарантиям безопасности, но эти предложения не нашли поддержки.

Обложка ©

Life.ru

Никита Никонов
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar