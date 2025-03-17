В Госдуме отвергли «красные линии» Киева на переговорах: Это и было причиной начала СВО

Мирные переговоры с учётом трёх «красных линий» от Киева невозможны, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Парламентарий пояснил, что требования украинских властей прямым образом связаны с причинами начала СВО.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что перечислил «красные линии» Киева. В их числе признание территориальных потерь, документальное закрепление отказа от вступления в НАТО, ограничение на численность армии.

«Всё то, что требует Украина, и явилось причиной этого конфликта. Если их не решить, то мирного соглашения не будет», — приводит слова депутата «Лента.ру».

По словам депутата, долгие годы Киев строил свою политику на основании будущего вступления в ЕС и НАТО.