Уолтц: Украине придётся отдать территории взамен на гарантии безопасности
Если Украина согласится на мирное урегулирование конфликта, то ей придётся отказаться от части территорий. Взаимен Незалежная сможет получить гарантии безопасности от своих партнёров, заявил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу ABC News.
«Предусматривается вариант с территориями за будущие гарантии безопасности, будущий статус Украины», — сказал он.
При этом, по словам Уолтц, пока что Украина не готова к конкретным предложениям, что сильно расстраивает Вашингтон. Единственное, что известно — Киев не войдёт в состав НАТО, потому это сразу же втянет в конфликт Америку. Штаты же планируют собрать все стороны за столом переговоров, как только Киев созреет на этот шаг, добавил он.
Напомним, что Киев уже согласился установить перемирие на 30 дней по просьбе США. Президент России Владимир Путин также поддержал эту идею, но задал несколько уточняющих вопросов. По его словам, подобная сделка должна обеспечить устойчивый мир, поскольку ВСУ смогут использовать это время для наращивания арсенала и мобилизации личного состава. Президент США Трамп настроен оптимистично, а Зеленский продолжает настаивать на вводе иностранных войск на территорию Украины.
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