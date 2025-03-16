Уолтц: Украине придётся отдать территории взамен на гарантии безопасности

Если Украина согласится на мирное урегулирование конфликта, то ей придётся отказаться от части территорий. Взаимен Незалежная сможет получить гарантии безопасности от своих партнёров, заявил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу ABC News.

При этом, по словам Уолтц, пока что Украина не готова к конкретным предложениям, что сильно расстраивает Вашингтон. Единственное, что известно — Киев не войдёт в состав НАТО, потому это сразу же втянет в конфликт Америку. Штаты же планируют собрать все стороны за столом переговоров, как только Киев созреет на этот шаг, добавил он.