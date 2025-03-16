Помощник Путина рассказал об ответе России на предложение о перемирии с Украиной
Ушаков: РФ донесла до США свои озабоченности насчёт перемирия на Украине
Россия поставила в известность американских коллег о своих опасениях насчёт возможного перемирия на Украине. Это время может быть использовано ВСУ для перевооружения армии и набора новых солдат, сообщил помощник президента РФ Юрий Шуков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
«Наши озабоченности всем хорошо известны, и мы их довели до американцев», — сказал помощник главы государства.
Напомним, что 11 марта Киев выразил готовность согласиться на 30-дневное прекращение огня, как того потребовали США. Путин поддержал эту идею, но призвал учесть ряд принципиальных моментов. Он подчеркнул, что соглашение должно гарантировать долгосрочный мир, поскольку Украина может использовать это время для наращивания вооружений и мобилизации сил. Трамп выразил оптимизм по поводу возможного перемирия, в то время как Зеленский продолжает настаивать на вводе войск союзников на Украину.
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