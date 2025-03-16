Помощник Путина рассказал об ответе России на предложение о перемирии с Украиной

Россия поставила в известность американских коллег о своих опасениях насчёт возможного перемирия на Украине. Это время может быть использовано ВСУ для перевооружения армии и набора новых солдат, сообщил помощник президента РФ Юрий Шуков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.