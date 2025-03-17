Газманов представил гимн Кубка защитников Отечества в Ханты-Мансийске

Певец Олег Газманов презентовал гимн всероссийского Кубка защитников Отечества, который завершился в Ханты-Мансийске. Состязания проходили между ветеранами СВО в зимних видах спорта. Заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва вручила награды лыжникам и раскрыла, что теперь у Кубка будет свой гимн.

Олег Газманов. Видео © ugramegasport.ru

«Мы хотим сделать для вас всех сегодня подарок. Приняли решение, что негоже такому огромному кубку, знаковому событию оставаться без гимна. Народный артист России Олег Газманов сделал нам этот подарок, и теперь у нас есть свой собственный гимн — гимн Кубка защитников Отечества», — поделилась она.