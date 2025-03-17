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17 марта, 17:46

Газманов представил гимн Кубка защитников Отечества в Ханты-Мансийске

Певец Олег Газманов презентовал гимн всероссийского Кубка защитников Отечества, который завершился в Ханты-Мансийске. Состязания проходили между ветеранами СВО в зимних видах спорта. Заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва вручила награды лыжникам и раскрыла, что теперь у Кубка будет свой гимн.

Олег Газманов. Видео © ugramegasport.ru

«Мы хотим сделать для вас всех сегодня подарок. Приняли решение, что негоже такому огромному кубку, знаковому событию оставаться без гимна. Народный артист России Олег Газманов сделал нам этот подарок, и теперь у нас есть свой собственный гимн — гимн Кубка защитников Отечества», — поделилась она.

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Напомним, в Ханты-Мансийске прошёл первый всероссийский Кубок защитников Отечества по зимним видам спорта. Соревнования начались 12 марта. Организаторы отметили, что спортивные занятия помогают многим военнослужащим вернуться к мирной жизни. Всего участниками Кубка стали 300 человек из разных регионов страны. Мероприятия прошли под патронажем фонда «Защитники Отечества» при поддержке Минспорта России, Паралимпийского комитета России и региональных властей.

Обложка ©

ugramegasport.ru

Татьяна Миссуми
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