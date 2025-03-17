«Спасает шкуру»: На Украине раскрыли хитрый план Ермака

Украинский блогер Анатолий Шарий заявляет, что в Незалежной образовалась группа оппонентов Владимира Зеленского, среди которых есть и глава его офиса Андрей Ермак — он стремится получить личные гарантии безопасности. Как отмечает Шарий, ближайшие соратники главы Незалежной начали искать способы обезопасить себя, когда ситуация стала критической.

«Рано или поздно это должно было произойти. Ермак отказался от запросов на гарантии «нам» в пользу запросов на гарантии «себе». Внутри власти сформировалась определённая группа противников Зеленского. Эти люди долго с ним работали, но сейчас, когда отчётливо пахнет жареным, внезапно начали считать, что Зеленский потерял адекватность», — написал Шарий в соцсетях.

По его мнению, для Зеленского сейчас представляет опасность то, что в группе его противников находятся высокопрофильные силовики, которые стремятся спасти свои позиции. Он также отметил, что наиболее угрожающей ситуацией для киевской верхушки является то, что среди тех, кто пытается «спасать свою шкуру», оказался его ближайший соратник — Ермак.

Блогер указал на то, что американцы начали сигнализировать о том, что Ермак на встречах ищет для себя гарантии. Он опасается потерять власть и свободу, поэтому всё настойчивее утверждает, что проблема заключается не в нём, а в Зеленском. Ермак пытается убедить всех, что он — единственный, кто способен решить возникшие проблемы.

Ранее бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* сообщил, что в настоящее время проходят конфиденциальные переговоры о возможной отставке Владимира Зеленского после подписания мирного соглашения. Он считает, что это может произойти как в ближайшем будущем, так и ближе к выборам или во время их проведения. По его мнению, в этот период стабильность в Киеве сможет поддерживать только временное правительство.