В офисе Зеленского назвали условие прекращения ударов по России
Ермак: ВСУ прекратят наносить удары по России после прекращения конфликта
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ВСУ будут продолжать атаковать Россию до тех пор, пока Россия не прекратит конфликт. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
В Минобороны России сообщили, что российская сторона наносит исключительно удары по военным и энергетическим объектам Украины, а также связанным с ними инфраструктурам. Глава государства Владимир Путин ранее говорил, что Москва будет наносить исключительно зеркальные удары.
«Против нас используют определённое оружие — мы используем такое же», — сказал российский лидер по итогам неформального саммита СНГ в декабре 2024 года.
Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины нанесли несколько артиллерийских ударов по Запорожской области. В результате атаки прифронтового города был полностью разрушен цех молокозавода в Каменке-Днепровской.
Telegram / Минобороны России