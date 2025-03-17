Россию обвинили в причастности к поджогу магазина IKEA в Прибалтике
Литва обвинила российскую военную разведку в поджоге магазина IKEA в Вильнюсе
Генеральный прокурор Литвы Артурас Урбелис заявил, что за поджогом магазина IKEA в Вильнюсе, который произошел в мае 2024 года, якобы стоит российская военная разведка. Подозреваемый по этому делу находится под арестом в Польше вместе с другими фигурантами, связанными с аналогичными преступлениями.
Урбелис отметил, что в ходе расследования удалось установить связь поджога с Россией через сложную сеть посредников.
«Это связано с деятельностью военной разведки и служб безопасности», — подчеркнул он в интервью Reuters.
По предварительным данным, нападение совершили двое граждан Украины, среди которых есть несовершеннолетний.
А ранее сообщалось, что россияне называют IKEA западным брендом, возвращения которого ждут больше всего. Согласно исследованию, 42,3% респондентов отметили именно эту компанию.
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