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17 марта, 15:24

Россию обвинили в причастности к поджогу магазина IKEA в Прибалтике

Литва обвинила российскую военную разведку в поджоге магазина IKEA в Вильнюсе

Генеральный прокурор Литвы Артурас Урбелис заявил, что за поджогом магазина IKEA в Вильнюсе, который произошел в мае 2024 года, якобы стоит российская военная разведка. Подозреваемый по этому делу находится под арестом в Польше вместе с другими фигурантами, связанными с аналогичными преступлениями.

Урбелис отметил, что в ходе расследования удалось установить связь поджога с Россией через сложную сеть посредников.

«Это связано с деятельностью военной разведки и служб безопасности», — подчеркнул он в интервью Reuters.

По предварительным данным, нападение совершили двое граждан Украины, среди которых есть несовершеннолетний.

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А ранее сообщалось, что россияне называют IKEA западным брендом, возвращения которого ждут больше всего. Согласно исследованию, 42,3% респондентов отметили именно эту компанию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /Marina Stroganova

Марина Фещенко
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