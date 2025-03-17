Россию обвинили в причастности к поджогу магазина IKEA в Прибалтике

Генеральный прокурор Литвы Артурас Урбелис заявил, что за поджогом магазина IKEA в Вильнюсе, который произошел в мае 2024 года, якобы стоит российская военная разведка. Подозреваемый по этому делу находится под арестом в Польше вместе с другими фигурантами, связанными с аналогичными преступлениями.

Урбелис отметил, что в ходе расследования удалось установить связь поджога с Россией через сложную сеть посредников.

«Это связано с деятельностью военной разведки и служб безопасности», — подчеркнул он в интервью Reuters.

По предварительным данным, нападение совершили двое граждан Украины, среди которых есть несовершеннолетний.