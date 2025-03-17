«Не переступлю порог»: Домогаров отказался заходить в театр Моссовета

Народный артист России Александр Домогаров заявил, что рад своему увольнению из театра Моссовета. Актёр отметил, что чувствует удовлетворение от завершения 30-летней карьеры. Он также добавил, что не может вспомнить ничего положительного о работе, после того как за ним молча закрыли дверь.

По словам артиста, он с трудом справлялся с уходом из театра, но это увольнение стало для него началом нового этапа в карьере. Также Домогаров отметил, что текущее состояние учреждения вызывает у него только сожаление.

«Я не переступлю порог этого театра, пока ситуация не изменится», — заключил звезда «Бандитского Петербурга», его слова приводит 78.ru.