«Не переступлю порог»: Домогаров отказался заходить в театр Моссовета
Домогаров заявил, что после увольнения не переступит порог театра Моссовета
Народный артист России Александр Домогаров заявил, что рад своему увольнению из театра Моссовета. Актёр отметил, что чувствует удовлетворение от завершения 30-летней карьеры. Он также добавил, что не может вспомнить ничего положительного о работе, после того как за ним молча закрыли дверь.
По словам артиста, он с трудом справлялся с уходом из театра, но это увольнение стало для него началом нового этапа в карьере. Также Домогаров отметил, что текущее состояние учреждения вызывает у него только сожаление.
«Я не переступлю порог этого театра, пока ситуация не изменится», — заключил звезда «Бандитского Петербурга», его слова приводит 78.ru.
Ранее Life.ru сообщал, что актёр Дмитрий Певцов снова вернётся в «Ленком Марка Захарова» для участия в спектакле «Юнона и Авось». Художественный руководитель театра Владимир Панков уже провёл встречу с артистом, в ходе которой они обсудили детали. В результате было принято решение о его возвращении.
ТАСС / Софья Сандурская