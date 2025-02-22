Худрук «Ленкома» объявил о возвращении Певцова и Захаровой в театр

Актёр Дмитрий Певцов вновь присоединится к «Ленкому Марка Захарова» в спектакле «Юнона и Авось». Художественный руководитель московского театра Владимир Панков уже встретился с артистом и пообщался с ним. В итоге было принято решение о возвращении.

«Дело в том, что я встречаюсь сейчас с артистами театра «Ленком», с труппой, с каждым индивидуально. Мы разговариваем о многом, каждого я слушаю, мы разговариваем и настраиваемся друг на друга, позитивные эмоции. И в четверг утром мы встречались с Дмитрием Анатольевичем», — сообщил Панков в интервью Агентству городских новостей «Москва».

А в спектакль «Вишнёвый сад» вернётся актриса Александра Захарова. С ней также увиделся Владимир Панков и у них состоялся «хороший разговор и искренний, трепетный». Худрук театра хочет закончить с конфликтами.