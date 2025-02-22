Худрук «Ленкома» объявил о возвращении Певцова и Захаровой в театр
Актёр Дмитрий Певцов и актриса Александра Захарова. Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Алексей Белкин, Владимир Гердо
Актёр Дмитрий Певцов вновь присоединится к «Ленкому Марка Захарова» в спектакле «Юнона и Авось». Художественный руководитель московского театра Владимир Панков уже встретился с артистом и пообщался с ним. В итоге было принято решение о возвращении.
«Дело в том, что я встречаюсь сейчас с артистами театра «Ленком», с труппой, с каждым индивидуально. Мы разговариваем о многом, каждого я слушаю, мы разговариваем и настраиваемся друг на друга, позитивные эмоции. И в четверг утром мы встречались с Дмитрием Анатольевичем», — сообщил Панков в интервью Агентству городских новостей «Москва».
А в спектакль «Вишнёвый сад» вернётся актриса Александра Захарова. С ней также увиделся Владимир Панков и у них состоялся «хороший разговор и искренний, трепетный». Худрук театра хочет закончить с конфликтами.
«Я не погружаюсь в них, а пытаюсь уравновесить. Атмосфера должна вернуться в дом. Мы не конфликтуем, идём дальше, создавая новый «Ленком», не забывая старый», – сказал Панков.
Напомним, что Дмитрий Певцов в январе окончательно попрощался с «Ленкомом». Артист попросил снять его фотографию со стены почёта. Накануне днём он сам рассказал аудитории о своём возвращении в театр. Актёр посвятил этому пост в своём Telegram-канале. Александру Захарову также в середине января сняли со спектакля. Она прослужила в «Ленкоме» 42 года.