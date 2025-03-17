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17 марта, 19:22

«Это не этично»: Долина заступилась за Пугачёву после нападок

Kp.ru: Долина призвала оставить Пугачёву в покое и не лишать её званий

Российская певица Лариса Долина заступилась за коллегу — народную артистку СССР Аллу Пугачёву, — которую предлагают лишить всех званий. Исполнительница хита «Погода в доме» призвала оставить Примадонну в покое и отказалась осуждать её.

«Алла Борисовна свои звания когда-то заслужила. Забирать их у неё или у кого-либо ещё — это не очень этично», — высказалась артистка о вопросе лишении государственных наград. Её слова приводит kp.ru.

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Ранее певец и бывший участник «Фабрики звёзд» Антон Зацепин заявил, что Алла Пугачёва покинула Россию навсегда. Решение певицы принципиальное и неизменное. Вернуться в страну она может вернуться только перед собственной смертью.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official

Ольга Сливченко
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