«Это не этично»: Долина заступилась за Пугачёву после нападок

Российская певица Лариса Долина заступилась за коллегу — народную артистку СССР Аллу Пугачёву, — которую предлагают лишить всех званий. Исполнительница хита «Погода в доме» призвала оставить Примадонну в покое и отказалась осуждать её.

«Алла Борисовна свои звания когда-то заслужила. Забирать их у неё или у кого-либо ещё — это не очень этично», — высказалась артистка о вопросе лишении государственных наград. Её слова приводит kp.ru.