«Это не этично»: Долина заступилась за Пугачёву после нападок
Kp.ru: Долина призвала оставить Пугачёву в покое и не лишать её званий
Российская певица Лариса Долина заступилась за коллегу — народную артистку СССР Аллу Пугачёву, — которую предлагают лишить всех званий. Исполнительница хита «Погода в доме» призвала оставить Примадонну в покое и отказалась осуждать её.
«Алла Борисовна свои звания когда-то заслужила. Забирать их у неё или у кого-либо ещё — это не очень этично», — высказалась артистка о вопросе лишении государственных наград. Её слова приводит kp.ru.
Ранее певец и бывший участник «Фабрики звёзд» Антон Зацепин заявил, что Алла Пугачёва покинула Россию навсегда. Решение певицы принципиальное и неизменное. Вернуться в страну она может вернуться только перед собственной смертью.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official