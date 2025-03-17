В России могут установить новую дату Дня воинской славы

Госдума планирует уже 19 марта в приоритетном порядке рассмотреть законопроект, устанавливающий новую дату Дня воинской славы России — 9 августа, приуроченную к окончанию Ленинградской битвы. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Законопроект внёс в ГД президент России Владимир Путин. По информации из пояснительной записки, установление празднования на 9 августа увековечит подвиг защитников Ленинграда и подчеркнёт стратегическую важность Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения времён Великой Отечественной войны.

«Законопроект обсудим в приоритетном порядке. Будем предлагать рассмотреть его в первом чтении и в целом в среду, 19 марта», — рассказал Володин.

По словам председателя Госдумы, установление Дня воинской славы в годовщину Ленинградской битвы — это дань уважения всем павшим в борьбе с фашизмом.