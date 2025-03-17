«Там, глядишь, уже во Львове»: Украину напугали броском ВС РФ к западным границам
Эксперт Райснер считает, что «война на истощение» грозит Украине потерей Львова
Российские войска способны взять под свой контроль даже Львов, учитывая их стремительное наступление и переход боевых действий в новую фазу — «война на истощение». Об этом сказал военный эксперт, историк, экс-полковник Генштаба Австрии Маркус Райснер в интервью украинскому изданию «Страна».
«Идёт война на истощение. Если у одной стороны ресурсы резко заканчиваются, положение на поле боя может измениться очень быстро», — отметил он.
По его словам, нужно понимать, что когда российские военные настолько быстро заходят на вражеские позиции, то они скоро окажутся за спиной ВСУ, а «там, глядишь, и уже во Львове». Райснер уверен, что киевскому режиму пора поумерить пыл и реально оценить свои шансы, учитывая, что Запад явно не намерен долго оказывать военную помощь.
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не намерен официально признавать потерю территорий, отказываться от своего стремления вступить в НАТО и Европейский Союз, а также ограничивать численность своих вооружённых сил в рамках возможного мирного соглашения.
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