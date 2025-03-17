«Там, глядишь, уже во Львове»: Украину напугали броском ВС РФ к западным границам

Российские войска способны взять под свой контроль даже Львов, учитывая их стремительное наступление и переход боевых действий в новую фазу — «война на истощение». Об этом сказал военный эксперт, историк, экс-полковник Генштаба Австрии Маркус Райснер в интервью украинскому изданию «Страна».

«Идёт война на истощение. Если у одной стороны ресурсы резко заканчиваются, положение на поле боя может измениться очень быстро», — отметил он.

По его словам, нужно понимать, что когда российские военные настолько быстро заходят на вражеские позиции, то они скоро окажутся за спиной ВСУ, а «там, глядишь, и уже во Львове». Райснер уверен, что киевскому режиму пора поумерить пыл и реально оценить свои шансы, учитывая, что Запад явно не намерен долго оказывать военную помощь.